Бартулович установил уникальное достижение среди легионеров УПЛ

Защитник новичка украинской Премьер-лиги Младен Бартулович вписал свое имя в историю украинского футбола.

Хорватский защитник Ингульца Младен Бартулович, который вышел на замену на 68-й минуте в матче первого тура нового сезона УПЛ против СК Днепр-1, отличился интересным рекордом.

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Защитник стал первым легионером, которому удалось сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины за шесть разных команд. В 2006 году хорват дебютировал в УПЛ в составе Днепра. Впоследствии, находясь в аренде, выходил на поле в футболках Кривбасса, Арсенала и Карпат. А в сезоне 2015/16 играл за Ворсклу.

Напомним, Ингулец финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги и завоевал право выступать в УПЛ.

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