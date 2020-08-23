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Бартулович установил уникальное достижение среди легионеров УПЛ

23 августа 15:36 - Читати українською
Бартулович установил уникальное достижение среди легионеров УПЛ
Младен Бартулович / ФК Ингулец

Защитник новичка украинской Премьер-лиги Младен Бартулович вписал свое имя в историю украинского футбола.

42’ Денис Балан
 
Андрей Цуриков 33’
33’ Андрей Цуриков
42’ Денис Балан

Хорватский защитник Ингульца Младен Бартулович, который вышел на замену на 68-й минуте в матче первого тура нового сезона УПЛ против СК Днепр-1, отличился интересным рекордом.

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Защитник стал первым легионером, которому удалось сыграть в высшем дивизионе чемпионата Украины за шесть разных команд. В 2006 году хорват дебютировал в УПЛ в составе Днепра. Впоследствии, находясь в аренде, выходил на поле в футболках Кривбасса, Арсенала и Карпат. А в сезоне 2015/16 играл за Ворсклу.

Напомним, Ингулец финишировал в прошлом сезоне на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги и завоевал право выступать в УПЛ.

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Теги
Ингулец Ингулец СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ингулец - СК Днепр-1 Младен Младен Бартулович
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