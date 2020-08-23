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Бартуловіч встановив унікальне досягнення серед легіонерів УПЛ

15:35 - Читать на русском
Бартуловіч встановив унікальне досягнення серед легіонерів УПЛ
Младен Бартуловіч / ФК Інгулець

Оборонець новачка української Прем'єр-ліги Младен Бартуловіч вписав своє ім'я в історію українського футболу.

42’ Денис Балан
 
Андрій Цуріков 33’
33’ Андрій Цуріков
42’ Денис Балан

Хорватський захисник Інгульця Младен Бартуловіч, який вийшов на заміну на 68-й хвилині у матчі першого туру нового сезону УПЛ проти СК Дніпро-1, відзначився цікавим рекордом.

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Оборонець став першим легіонером, якому вдалось зіграти у найвищому дивізіоні чемпіонату України за шість різних команд. У 2006 році хорват дебютував в УПЛ у складі Дніпра. Згодом, перебуваючи в орендах, виходив на поле в футболках Кривбаса, Арсенала і Карпат. А в сезоні 2015/16 грав за Ворсклу.

Нагадаємо, Інгулець фінішував у минулому сезоні на третій сходинці у турнірній таблиці Першої ліги і завоював право виступати в УПЛ.

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Інгулець - СК Дніпро-1 Інгулець Інгулець СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Младен Младен Бартуловіч
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