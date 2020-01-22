Бартулович подписал контракт с Ингульцом

Атакующий полузащитник Младен Бартулович присоединился к Ингульцу.

Клуб из Петрово на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хорватом.

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Бартулович присоединился к Ингульцу на правах свободного агента, подробности личного соглашения не сообщаются. В текущем сезоне опытный хавбек сыграл 18 матчей за Волынь в Первой лиге, в которых забил 3 мяча. Ранее Бартулович защищал цвета Днепра, Кривбасса, киевского Арсенала, Карпат и Ворсклы. Также в его активе есть 2 матча за национальную сборную Хорватии.

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Напомним, Волынь и Ингулец являются конкурентами в борьбе за выход в элиту украинского футбола. Сейчас обе команды идут в тройке лидеров Первой лиги, которая должна стать пополнением для Премьер-лиги в сезоне 2020/21. Ингулец – третий (37 очков), у Волыни на один пункт больше и вторая строчка.