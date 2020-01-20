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Бартулович может вернуться в Карпаты

20 января 14:18 234 Читати українською
Бартулович может вернуться в Карпаты
Младен Бартулович / фото с открытых источников

Хорватский экс-полузащитник Волыни Младен Бартулович может продолжить карьеру в УПЛ.

Карпаты хотят видеть Бартуловича в своем составе и уже провели переговоры с опытным хорватским полузащитником, сообщает Footboom.

За Карпаты потенциальный покупатель должен будет заплатить около 30 млн долларов, – журналист

Напомним, в текущем сезоне Младен сыграл за Волынь 18 матчей, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

На протяжении своей карьеры Бартулович выступал за такие клубы, как Днепр, Кривбасс, Карпаты, Ворскла и Волынь, а также за сборную Хорватии.

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Карпаты Карпаты Волынь Волынь Младен Бартулович Младен Бартулович
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