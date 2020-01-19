За Карпаты потенциальный покупатель должен будет заплатить около 30 млн долларов, – журналист

Ведущий шоу ТаТоТаке Сергей Болотников рассказал о вероятной продаже Карпат новому владельцу.

"50% Карпат принадлежат Игорю Коломойскому. Когда он получил долю клуба, то влил в него около 25 млн долларов. Теперь Коломойский хочет получить от потенциального покупателя ту же сумму.

Коломойский прокомментировал слухи о своей причастности к Карпатам

При этом потенциальный покупатель будет обязан торговаться с Петром Дыминским. Он вывел собственность базы Карпат на одну из своих фирм. Поэтому покупатель вынужден будет покупать базу отдельно от клуба. Приблизительная общая стоимость Карпат составит около 30 млн долларов.

Сейчас Дыминский ожидает, что горсовет передаст Карпатам часть территории стадиона Украина, тогда он планирует возобновить финансирование клуба. Он уже около полугода не вкладывает деньги в львовский клуб", – сказал Болотников.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?