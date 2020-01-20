Бартуловіч може повернутися в Карпати

Хорватський екс-півзахисник Волині Младен Бартуловіч може продовжити кар'єру в УПЛ.

Карпати хочуть бачити Бартуловіча у своєму складі і вже провели переговори з досвідченим хорватським півзахисником, повідомляє Footboom.

За Карпати потенційний покупець повинен буде заплатити близько 30 млн доларів, – журналіст

Нагадаємо, в поточному сезоні Младен зіграв за Волинь 18 матчів, забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

Протягом своєї кар'єри Бартуловіч виступав за такі клуби, як Дніпро, Кривбас, Карпати, Ворскла і Волинь, а також за збірну Хорватії.

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