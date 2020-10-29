Хосеп-Мария Бартомеу удалил аккаунт в Twitter после ухода из клуба, пишет Mundo Deportivo.

Бартомеу подал в отставку с поста президента Барселоны

Бывший президент Барселоны на прощание осудил оскорбления и угрозы, которые он получал в течение последних месяцев в социальных сетях. Поэтому он решил закрыть свой профиль. "Меня и моих коллег не уважали. Меня оскорбляли, угрожали даже моей семье", – сказал Бартомеу, когда заявил о своем уходе из клуба.

Напомним, недавно Хосеп-Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента "блаугранас". Вместе с ним клуб покинули все члены правления. Ранее сосиос Барселоны собрали более 16 тысяч подписей в поддержку выражении недоверия президенту, который находился на этом посту с 2014 года. За это время Барса 4 раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а еще один раз – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.

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