Жозеп-Марія Бартомеу видалив аккаунт у Twitter після відходу з клубу, пише Mundo Deportivo.

Бартомеу подав у відставку з посади президента Барселони

Колишній президент Барселони на прощання засудив образи та погрози, які він отримував протягом останніх місяців у соціальних мережах. Тому він вирішив закрити свій профіль. "Мене та моїх колег не поважали. Мене ображали, погрожували навіть моїй родині", – сказав Бартомеу в промові, де заявив про свій відхід з клубу.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента "блаугранас". Разом із ним клуб покинули всі члени правління. Раніше сосіос Барселони зібрали більше 16 тисяч підписів на підтримку висловлення недовіри президенту, який перебував на цій посаді з 2014 року. За цей час Барса по 4 рази виграла чемпіонат та Кубок Іспанії, а ще один раз – Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний ЧС.

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