Бартомеу прокомментировал ситуацию с контрактом Вальверде

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.

"Я хочу внести ясность в ситуацию. Контракт Вальверде с Барселоной действует в этом и в следующем сезонах. Он или клуб могут разорвать контракт, с выплатой компенсации. Но соглашение действует до окончания сезона 2019/2020.

Вальверде прокомментировал травму Месси и свой контракт с Барселоной

Вальверде отлично справляется со своей работой. Первый сезон под его руководством был великолепным, хотя его и подпортило поражение в Риме. Впрочем, мы довольны его работой. У нас хорошая команда и отличные игроки. Вальверде – умный тренер, у которого есть чёткие идеи по организации игры команды", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

Каким был футбол времен последнего Эль Классико без Месси и Роналду: Милан – чемпион Европы, Зидан – самый дорогой игрок