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Бартомеу прокомментировал ситуацию с контрактом Вальверде

22 октября 22:17 108 Читати українською
Бартомеу прокомментировал ситуацию с контрактом Вальверде
Жозеп Бартомеу и Эрнесто Вальверде / ФК Барселона

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с главным тренером Эрнесто Вальверде.

"Я хочу внести ясность в ситуацию. Контракт Вальверде с Барселоной действует в этом и в следующем сезонах. Он или клуб могут разорвать контракт, с выплатой компенсации. Но соглашение действует до окончания сезона 2019/2020.

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Вальверде отлично справляется со своей работой. Первый сезон под его руководством был великолепным, хотя его и подпортило поражение в Риме. Впрочем, мы довольны его работой. У нас хорошая команда и отличные игроки. Вальверде – умный тренер, у которого есть чёткие идеи по организации игры команды", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Хосеп-Мария Бартомеу
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