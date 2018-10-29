Вальверде прокомментировал травму Месси и свой контракт с Барселоной

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о продлении контракта с "блаугранас", а также отреагировал на травму Лионеля Месси.

"Месси является огромной потерей. Мы знаем, что он делает для нас и как реагирует соперник, когда видит его на поле. У нас есть игроки, которые могут заменить Лео, но впереди несколько тяжелых игр", – цитирует Вальверде официальный сайт Барселоны.

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"Мое будущее в Барсе зависит не от меня, я не переживаю. Я сконцентрирован на двух следующих матчах, а шумиха вокруг команды является обычным делом, ничего с этим не сделаешь", – передает слова тренера Барселоны goal.com.

"Сейчас мы сфокусированы на Интере и Реале и посмотрим, cможем ли мы победить", – цитирует Эрнесто Marca.

На следующей неделе "блаугранас" ждут матч Лиги чемпионов против Интера 24 октября и поединок Ла Лиги против Реала 28 октября.

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