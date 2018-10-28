Бартомеу прокоментував ситуацію з контрактом Вальверде

Президент Барселони Жозеп Бартомеу відреагував на інформацію про можливе продовження контракту з головним тренером Ернесто Вальверде.

"Я хочу внести ясність в ситуацію. Контракт Вальверде з "Барселоною" діє в цьому і в наступному сезонах. Він або клуб можуть розірвати контракт, з виплатою компенсації. Але угода діє до закінчення сезону 2019/2020.

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Вальверде відмінно справляється зі своєю роботою. Перший сезон під його керівництвом був чудовим, хоча його і зіпсувала поразка в Римі. Втім, ми задоволені його роботою. У нас хороша команда і відмінні гравці. Вальверде – розумний тренер, у якого є чіткі ідеї щодо організації гри команди", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

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