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Бартомеу прокоментував ситуацію з контрактом Вальверде

22 жовтня 22:17 381 Читать на русском
Бартомеу прокоментував ситуацію з контрактом Вальверде
Жозеп Бартомеу та Ернесто Вальверде / ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп Бартомеу відреагував на інформацію про можливе продовження контракту з головним тренером Ернесто Вальверде.

"Я хочу внести ясність в ситуацію. Контракт Вальверде з "Барселоною" діє в цьому і в наступному сезонах. Він або клуб можуть розірвати контракт, з виплатою компенсації. Але угода діє до закінчення сезону 2019/2020.

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Вальверде відмінно справляється зі своєю роботою. Перший сезон під його керівництвом був чудовим, хоча його і зіпсувала поразка в Римі. Втім, ми задоволені його роботою. У нас хороша команда і відмінні гравці. Вальверде – розумний тренер, у якого є чіткі ідеї щодо організації гри команди", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Жозеп-Марія Бартомеу
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