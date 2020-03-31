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Бартомеу признал проблемы Барселоны – банкротства не будет

17:35 41 Читати українською
Бартомеу признал проблемы Барселоны – банкротства не будет
Хосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу рассказал о серьезных финансовых проблемах каталонцев.

"Ситуация сложная. С 14 марта у Барселоны нет доходов, но наш клуб не станет банкротом в июне. Если к этой дате ничего не наладится, будут убытки. Поэтому мы и пошли на сокращения зарплат.

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Мы не можем открыть клубный музей, у нас нет поступлений от трансляций и продаж билетов. Не хочется приводить точные цифры, но Барселона перестала зарабатывать много денег. Делаем всё возможное. Надеемся, что приостановка сезона продлится не более 60 дней, но наши действия не являются отчаянными мерами. То же самое делают другие крупные европейские клубы – Бавария, Лион, Ювентус", – цитирует Бартомеу издание Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Напомним, все профессиональные футбольные лиги Испании 23 марта отправились на бессрочный карантин из-за пандемии коронавируса.

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Теги
футбольные финансы Барселона Барселона Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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