Барселона не хочет возобновлять сезон, если матчи будут проводиться без зрителей

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб не заинтересован в возобновлении сезона любой ценой.

"Чем раньше мы вернемся, тем лучше. Сейчас рассматривается вариант, что мы начнем играть до 30 июня, чтобы закончить в июле или августе. У нас нет с этим проблем. Барселона не хочет играть при пустых трибунах или через день.

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Что будет, если примут решение о досрочном завершении? Нам придется с этим согласиться. Барселона хочет играть со зрителями. Вы видите, даже чемпионат Европы был перенесен, чтобы освободить время летом", – цитирует Бартомеу Diario Sport.

Напомним, все профессиональные футбольные лиги Испании 23 марта отправились на бессрочный карантин из-за пандемии коронавируса.

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