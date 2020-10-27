Бартомеу отреагировал на скандальное интервью Пике, в котором игрок уничтожил руководство Барселоны
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу не оставил без внимания критические высказывания защитника команды Жерара Пике.
"Мы любим Жерара, но это неправда, что клуб, как он сказал, тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Подтверждением моих слов является аудит. Я очень рад, что он изменил свою зарплату и адаптировал ее под нынешний доход клуба.
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Не собираюсь спорить с футболистами публично, это должно оставаться только между нами. Они знают, что мои двери всегда открыты, и иногда я сам прихожу к ним домой", – сказал Бартомеу на отчетной пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб нанял компанию для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Работа фирмы также имела целью нанесение вреда бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Атакам подвергались аккаунты Лионеля Месси, Хосепа Гвардиолы, Хави, Карлеса Пуйоля и Пике.
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