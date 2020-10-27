"Мы любим Жерара, но это неправда, что клуб, как он сказал, тратил деньги на критику игроков в социальных сетях. Подтверждением моих слов является аудит. Я очень рад, что он изменил свою зарплату и адаптировал ее под нынешний доход клуба.

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Не собираюсь спорить с футболистами публично, это должно оставаться только между нами. Они знают, что мои двери всегда открыты, и иногда я сам прихожу к ним домой", – сказал Бартомеу на отчетной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб нанял компанию для защиты имиджа Бартомеу в социальных сетях. Работа фирмы также имела целью нанесение вреда бывшим игрокам, нынешнему составу и противникам совета директоров. Атакам подвергались аккаунты Лионеля Месси, Хосепа Гвардиолы, Хави, Карлеса Пуйоля и Пике.

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