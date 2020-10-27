"Ми любимо Жерара, але це неправда, що клуб, як він сказав, витрачав гроші на критику гравців в соціальних мережах. Підтвердженням моїх слів є аудит. Я дуже радий, що він змінив свою зарплату і адаптував її під нинішній дохід клубу.

Бартомеу пожертвував бюджетом Барселони, щоб втримати Мессі – зізнання президента "блаугранас"

Не збираюся сперечатися з футболістами публічно, це повинно залишатися тільки між нами. Вони знають, що мої двері завжди відчинені, і іноді я сам приходжу до них додому", – сказав Бартомеу на звітній прес-конференції.

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб найняв компанію для захисту іміджу Бартомеу в соціальних мережах. Робота фірми також мала на меті нанесення шкоди колишнім гравцям, нинішньому складу і противникам ради директорів. Атакам піддавалися акаунти Ліонеля Мессі, Хосепа Гвардіоли, Хаві, Карлеса Пуйоля і Піке.

"Мене обурює, що ця людина досі працює в клубі": Піке вибухнув перед Реалом – про владу гравців і "дно" Барселони