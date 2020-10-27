Бартомеу відреагував на скандальне інтерв'ю Піке, в якому гравець знищив керівництво Барселони
Президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу не залишив без уваги критичні висловлювання захисника команди Жерара Піке.
"Ми любимо Жерара, але це неправда, що клуб, як він сказав, витрачав гроші на критику гравців в соціальних мережах. Підтвердженням моїх слів є аудит. Я дуже радий, що він змінив свою зарплату і адаптував її під нинішній дохід клубу.
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Не збираюся сперечатися з футболістами публічно, це повинно залишатися тільки між нами. Вони знають, що мої двері завжди відчинені, і іноді я сам приходжу до них додому", – сказав Бартомеу на звітній прес-конференції.
Раніше повідомлялося, що каталонський клуб найняв компанію для захисту іміджу Бартомеу в соціальних мережах. Робота фірми також мала на меті нанесення шкоди колишнім гравцям, нинішньому складу і противникам ради директорів. Атакам піддавалися акаунти Ліонеля Мессі, Хосепа Гвардіоли, Хаві, Карлеса Пуйоля і Піке.
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