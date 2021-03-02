Высший суд Барселоны зарегистрировал экс-президента каталонского клуба и его первого помощника Хауме Масферрера в статусе подследственных, сообщает Marca.

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В связи с этим Магистрат согласился освободить обоих подозреваемых под залог, сумма которого не озвучивается. Подследственные должны подробнее ознакомиться с делом, после чего предстанут перед судом.

Напомним, что Хосеп Бартомеу подал в отставку 27 октября 2020-го, после того как сосиос выразили ему вотум недоверия. Управление клубом перешло в руки временной администрации во главе с Карлосом Тускетсом. Выборы нового президента состоятся 7 марта этого года. За вакантную должность поборятся Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

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