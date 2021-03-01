Сегодня утром испанская полиция провела обыски в клубных офисах Барселоны в рамках так называемого дела "Barçagate". Занимая должность, Бартомеу вроде бы организовал грязную компанию в социальных сетях, чтобы очернить репутацию действующих и бывших игроков "блаугранас" – Месси, Пике, Хави, Пуйоля и других. Впрочем, обычной проверкой деловой документации и серверов дело не ограничилось.

Бартомеу был задержан в собственном доме, сообщает радио Cadena SER. Кроме этого, полиция арестовала его первого помощника Хауме Масферрера, генерального директора Оскара Грау и руководителя юридического отдела Романа Гомеса Понти. Не исключаются и другие задержания среди представителей скандальной хунты, которая за 6 лет (2014-2020) фактически доказала клуб до банкротства. Именно при Бартомеу долги выросли до неслыханной отметки – 1 миллиард евро.

Бартомеу отреагировал на слив космического контракта Месси с Барселоной

Экс-президент и его соратники могли нанять сразу несколько компаний с целью дискредитации футболистов в социальных сетях. Правоохранители подозревают менее 6 таких организаций – I3 Ventures SL, NSG Social Science Ventures SL, Tantra Soft SA, Digital Side SA, Big Data Solutions SA y Futuric SA.

Мадридская Marca добавляет, что финансовая деятельность Бартомеу также заинтересовала правоохранительные органы. Еще прошлым летом судья Адриана Гил рассмотрела жалобу фанатской платформы Dignitat Blaugrana, которая жаловалась на коррупцию в высшем руководстве клуба. Тогда же состоялись первые обыски, но в первые задержания пришлось ждать почти 8 месяцев.

Напомним, что Жозеп Бартомеу подал в отставку 27 октября 2020-го, после того как сосиос выразили ему вотум недоверия. Управление клубом перешло в руки временной администрации во главе с Карлосом Тускетсом. Выборы нового президента состоятся 7 марта этого года. За вакантную должность поборятся Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.

"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі