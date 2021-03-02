Бартомеу звільнили з-під варти після ночі у відділку поліції – екс-президент Барселони з помічником готуються до суду
Колишній президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу вже покинув в'язницю після вчорашнього арешту.
Вищий суд Барселони зареєстрував екс-президента каталонського клубу та його першого помічника Хауме Масферрера у статусі підслідних, повідомляє Marca.
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У зв'язку з цим Магістрат погодився звільнити обох підозрюваних під заставу, сума якої не озвучується. Підслідні мають детальніше ознайомитись зі справою, після чого постануть перед судом.
Нагадаємо, що Жозеп Бартомеу подав у відставку 27 жовтня 2020-го, після того як сосіос висловили йому вотум недовіри. Управління клубом перейшло до рук тимчасової адміністрації на чолі з Карлосом Тускетсом. Вибори нового президента відбудуться 7 березня цього року. За вакантну посаду поборяться Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.
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