Барселона планирует снизить зарплаты из-за коронавируса

Президент Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу ищет различные способы, чтобы вписаться в бюджет, расписанный в начале сезона.

Руководство Барселоны во главе с Бартомеу намерено попросить игроков пойти на уменьшение зарплаты, сообщает AS со ссылкой на La Vanguardia.

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Отмечается, что каталонцы не вписываются в клубный бюджет на год в 1,047 млрд евро. Интересно, что расходы на зарплату в Барселоне составляют 61 процент от общего бюджета: 507 млн – зарплата и еще 135 млн – бонусы.

Причиной этого стала эпидемия коронавируса, из-за которой приостановили почти все футбольные соревнования в Европе.

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