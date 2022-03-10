В авторской колонке на Mundo Deportivo журналист призвал Барселону сделать красивый шаг и пригласить Динамо, Шахтер или сборную Украины на Кубок Гампера, который состоится в августе.

"Зачем ты приходишь в чужой дом?" – легенда Барселоны и Реала жестко осудил захватническую войну России

"Приветствуйте любой знак солидарности со страной, в которую ворвался и которую бомбит Владимир Путин. Экономическая ситуация "блаугранас" не самая лучшая, клуб ищет варианты спасения отовсюду, но как бы нам не было плохо, мы выберемся из трясины. Серьезность того, что произошло в Украине, имеет совсем другое измерение и делает наши проблемы тривиальными и временными", – написал Бош.

Вырученные средства Хавьер предлагает направить на восстановление нашего государства, страдающего от террористических действий русских извергов уже 15-е сутки.

К слову, похожим жестом Барса уже отмечалась – в 2017-м после авиакатастрофы Шапекоэнсе.

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