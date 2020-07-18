Барселоне предложили Лорана Блана на пост главного тренера

Экс-тренер сборной Франции Лоран Блан может возглавить каталонский гранд.

Барселона рассмотрит вариант с назначением Лорана Блана в тренерское кресло "блаугранас", сообщает Mundo Deportivo.

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Кандидатуру французского специалиста предложил испанскому гранду известный агент Жорже Мендеш. 54-летний тренер остается без работы с 2016-го после ухода из ПСЖ.

Напомним, Блан защищал цвета Барселоны в статусе игрока в 1996-1997 годах. Нынешний наставник Барсы Кике Сетьен может в ближайшее время покинуть свой пост из-за провала в нынешнем сезоне Ла Лиги, где каталонцы не смогли удержать первенство и пропустили вперед Реал.

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