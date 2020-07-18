Барселоні запропонували Лорана Блана на посаду головного тренера

Екс-тренер збірної Франції Лоран Блан може очолити каталонський гранд.

Барселона розгляне варіант з призначенням Лорана Блана у тренерське крісло "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

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Кандидатуру французького фахівця запропонував іспанському гранду відомий агент Жорже Мендеш. 54-річний тренер залишається без роботи з 2016-го після відходу з ПСЖ.

Нагадаємо, Блан захищав кольори Барселони у статусі гравця у 1996-1997 роках. Нинішній наставник Барси Кіке Сетьєн може найближчим часом покинути свою посаду через провал у нинішньому сезоні Ла Ліги, де каталонці не змогли втримати першість і пропустили вперед Реал.

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