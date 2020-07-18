toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕРОНА - АТАЛАНТА РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Барселоні запропонували Лорана Блана на посаду головного тренера

13:42 - Читать на русском
Барселоні запропонували Лорана Блана на посаду головного тренера
Кріштіану Роналду та Лоран Блан / Фото Bleacher Report

Екс-тренер збірної Франції Лоран Блан може очолити каталонський гранд.

Барселона розгляне варіант з призначенням Лорана Блана у тренерське крісло "блаугранас", повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона має лише одного кандидата на заміну Сетьєну – підсумки зустрічі президента клубу з тренером

Кандидатуру французького фахівця запропонував іспанському гранду відомий агент Жорже Мендеш. 54-річний тренер залишається без роботи з 2016-го після відходу з ПСЖ.

Нагадаємо, Блан захищав кольори Барселони у статусі гравця у 1996-1997 роках. Нинішній наставник Барси Кіке Сетьєн може найближчим часом покинути свою посаду через провал у нинішньому сезоні Ла Ліги, де каталонці не змогли втримати першість і пропустили вперед Реал.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
"Не рівень Динамо": Севідов однозначно оцінив гру Русина
11:11
2605
Теги
Іспанія Барселона Барселона Лоран Лоран Блан Жорже Мендеш
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
2
хв
Верона
18:15
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук