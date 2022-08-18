Депай ведет переговоры по переходу в Ювентус. Стороны согласовывают последние детали соглашения, рассчитанного на два сезона. Зарплата 28-летнего форварда составит 6 миллионов евро на сезон, утверждает Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, туринцам не придется платить за этот переход. Мемфис разорвет контракт с Барселоной и переберется в Серию А на правах свободного агента. Однако каталонцы таки извлекут выгоду – Ювентус откажется от части бонусов, которые мог получить за выступления Миралема Пьянича.

Заметим, что такой сценарий достаточно выгоден каталонцам. Минувшим летом Барселона также бесплатно подписала Депая. Нидерландец не стал важным игроком для команды, а прощание с ним позволит освободить столь необходимое место в зарплатном фонде клуба.

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