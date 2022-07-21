Каталонский клуб и инвестиционная компания Sixth Street закрыли сделку на сумму 400 млн евро, сообщает Sport.es. Во столько оценили 15% телеправ Барселоны на следующие 25 лет.

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Это уже второй контракт между Барсой и Sixth Street. Первые 10% телеправ оценили в 207,5 млн евро. Вырученные средства позволяют "кулес" проводить активную трансферную кампанию и частично покрывать 595-миллионный кредит от Goldman Sachs.

Впрочем, даже этих средств пока недостаточно, чтобы зарегистрировать всех новичков (Левандовски, Рафинья, Кессье, Кристенсен) и новые контракты (Дембеле, Серхи Роберто). Барселоне нужно еще около 100 млн евро, и у Лапорты уже есть решение. Президент готов продать 20% аудиовизуального бизнеса Barça Studios, который сейчас убыточен для клуба.

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