Каталонцы долго торговались за бразильца и, наконец, выиграли конкуренцию у клубов АПЛ и смогли договориться с Лидсом.

Барселона разбила клуб Бекхэма со счетом 6:0 – Рафинья оформил гол и 2 ассиста за тайм

Ранее сообщалось, что за трансфер Рафиньи Барселона будет платить по схеме 55+10, но на самом деле условия оказались несколько иными. Marca утверждает, что "сине-грантовые" гарантированно заплатят 48 миллионов евро, а еще 12 прописаны в бонусном фонде.

Интересно, что эти бонусы не просто получить. В частности, один из пунктов предусматривает, что Барселона перечислит на счет Лидса дополнительные деньги только после победы в Лиге чемпионов. Следовательно, теоретически Рафинья может обойтись чуть ли не на 20 млн дешевле, чем писали ранее.

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