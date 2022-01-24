Барселона выстрадала победу: видеообзор матча против Алавеса
09:37 - Читати українською
Барселона дожала Алавес (1:0) в 22-м туре Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
87’ Фрэнки де Йонг
Подопечные Хави не демонстрировали яркий футбол, хотя и минимально превосходили предпоследнюю команду Примеры. Забить Барсе все же удалось усилиями Фрэнки де Йонга в конце встречи.
Барселона вырвала победу над предпоследней командой Примеры, показав слабый футбол
Победа позволила "сине-гранатовым" подняться на 5 строчку турнирной таблицы, набрав 35 зачетных баллов. Алавес так и остался 19-м с 17-ю пунктами.
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