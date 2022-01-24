Барселона дожала Алавес (1:0) в 22-м туре Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Подопечные Хави не демонстрировали яркий футбол, хотя и минимально превосходили предпоследнюю команду Примеры. За бить Барсе все же удалось усилиями Фрэнки де Йонга в конце встречи.

Барселона вырвала победу над предпоследней командой Примеры, показав слабый футбол