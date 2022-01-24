Барселона дотиснула Алавес (1:0) у 22-му турі Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Хаві не демонстрували яскравого футболу, хоч і мінімально переважали передостанню команду Прімери. Забити Барсі все ж вдалось зусиллями Френкі де Йонга аж наприкінці зустрічі.

Барселона вирвала перемогу над передостанньою командою Прімери, показавши слабкий футбол

Перемога дозволила "синьо-гранатовим" піднятись на 5 сходинку турнірної таблиці, набравши 35 залікових балів. Алавес так і залишився 19-м із 17-ма пунктами.