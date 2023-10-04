Барселона выставит на трансфер почти весь состав – с одной звездой точно придется прощаться
Барселона предстала перед острой необходимостью зарабатывать на трансферах.
Следующим летом доступными на рынке будут чуть ли не все игроки каталонцев, утверждает Sport.es.
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Барселона почти 2 года работает над оптимизацией расходов, но нынешние 270 млн евро все равно не вписываются в потолок Ла Лиги. Клубу удавалось избегать продаж ключевых игроков, однако в следующем году такой шаг выглядит неизбежным. "Кулес" очень нужен трансфер за большие деньги. До конца сезона руководство и тренерский штаб должны выбрать как минимум жертву, на которую будет серьезный спрос.
В прошлые трансферные окна эту роль "сватали" Фрэнки де Йонга и Ансу Фати. Впрочем, полузащитник не захотел покидать Камп Ноу, а форвард отпугивал покупателей травматичностью и в конце концов отправился только в годовую аренду в Брайтон.
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