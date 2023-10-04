Наступного літа доступними на ринку будуть ледь не всі гравці каталонців, стверджує Sport.es.

Барселона відмовляється від підписання гравців старше 30 років – Деку пояснив причину

Барселона майже 2 роки працює над оптимізацією витрат, але нинішні 270 млн євро однаково не вписуються в стелю Ла Ліги. Клубу вдавалося уникати продажів ключових гравців, проте наступного року такий крок виглядає неминучим. "Кулес" конче необхідний трансфер за великі гроші. До кінця сезону керівництво і тренерський штаб повинні обрати щонайменше жертву, на яку буде серйозний попит.

У минулі трансферні вікна на цю роль "сватали" Френкі де Йонга та Ансу Фаті. Втім, півзахисник не захотів покидати Камп Ноу, а форвард відлякував покупців травматичністю і зрештою вирушив лише в річну оренду до Брайтона.

Принципові виїзди Трубіна й Анчелотті, перше дербі шейхів, класика для Гвардіоли: топ-5 матчів Ліги чемпіонів