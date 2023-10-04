Барселона виставить на трансфер майже весь склад – з однією зіркою точно доведеться прощатись
Барселона постала перед гострою необхідністю заробляти на трансферах.
Наступного літа доступними на ринку будуть ледь не всі гравці каталонців, стверджує Sport.es.
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Барселона майже 2 роки працює над оптимізацією витрат, але нинішні 270 млн євро однаково не вписуються в стелю Ла Ліги. Клубу вдавалося уникати продажів ключових гравців, проте наступного року такий крок виглядає неминучим. "Кулес" конче необхідний трансфер за великі гроші. До кінця сезону керівництво і тренерський штаб повинні обрати щонайменше жертву, на яку буде серйозний попит.
У минулі трансферні вікна на цю роль "сватали" Френкі де Йонга та Ансу Фаті. Втім, півзахисник не захотів покидати Камп Ноу, а форвард відлякував покупців травматичністю і зрештою вирушив лише в річну оренду до Брайтона.
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