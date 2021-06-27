Нападающий Барселоны Антуан Гризманн уже летом может покинуть каталонский клуб.

В руководстве Барсы разделились мнения относительно будущего Гризманна, часть директоров поддерживает продажу 30-летнего форвада, сообщает Marca.

Гризманн анонсировал будущее после ухода из Барселоны

Каталонцы выставили француза на трансферный рынок. Продажа Антуана может значительно пополнить бюджет клуба, а также разгрузить зарплатную ведомость. Напомним, Барселона заплатила Атлетико за нападающего около 120 млн евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гризманн провел 36 матчей, в которых отметился 13-ю голами и 7-ю ассистами.

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