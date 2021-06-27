Барселона виставила Грізманна на трансферний ринок
27 червня 19:44 - Читать на русском
Нападник Барселони Антуан Грізманн вже влітку може покинути каталонський клуб.
У керівництві Барси розділились думки щодо майбутнього Антуана Грізманна, частина директорів підтримує продаж 30-річного форварда, повідомляє Marca.
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Каталонці виставили француза на трансферний ринок. Продаж Антуана може значно поповнити бюджет клубу, а також розвантажити зарплатну відомість. Нагадаємо, Барселона заплатила Атлетіко за нападника близько 120 млн євро.
У минулому сезоні Ла Ліги Грізманн провів 36 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 7-ма асистами.
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