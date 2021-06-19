"Мой контракт с Барселоной действует до июня 2024 года, и после этого будет подходящее время поехать в США.

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Я люблю эту страну, ее культуру, НБА, а еще у меня жажда новых открытий, но мне также нужно будет перевезти свою семью туда. Я хотел бы там завершить свою карьеру. При этом, хорошо играть и победить в МЛС, а не быть тенью на поле. Это лишено смысла", – рассказал француз в интервью Le Figaro.

К слову, в минувшем сезоне Антуан Гризманн провел 51 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач.

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