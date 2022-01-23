Барселона поступово видужує, але до ефективного футболу ще далеко. Каталонці програли Класіко в Суперкубку Іспанії, потім вилетіли з Кубка Іспанії, у чемпіонаті поки що не вдається повернутися в зону Ліги чемпіонів. Сьогодні Барса поїхала до передостанньої команди Прімери, але й тут виникли труднощі.

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Хаві добре навчив команду одного – контролю. Барселона не віддавала м'яч супернику, але й сама нічого не створювала. 80% володіння і лише два удари з гри – такі успіхи гостей у першому таймі. Ближче до перерви Барса почала загрожувати зі стандартів, але й тут жодного акцентованого удару "блаугранас" не завдали.

Найкращий момент у першому таймі, як не дивно, мав Алавес. У господарів пройшла контратака правим флангом, Понс вийшов сам на сам з тер Штегеном, але пробив прямо в голкіпера.

По перерві Барселона все ж намагалася витиснути щось зі стандартів, адже з гри нічого не виходило. Виділявся хіба що Педрі, який був постійно націлений на загострення. А потім знову Алавес відповів небезпечнішим моментом, ніж всі спроби Барселони. Джейсон навісив, а Хоселу з кількох метрів не влучив у площину.

Все йшло до справедливої нічиєї, але на останніх хвилинах Барселона вирвала перемогу. Альба закинув у штрафний майданчик, Торрес покотив на Френкі де Йонга, а той забив єдиний гол у зустрічі. Барселона не показала нічого, крім перепасовок, але виграла.

Барселона набрала 35 очок і піднялася на 5 місце Прімери, а Алавес з 17 балами залишився в зоні вильоту.