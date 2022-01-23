Реал подходил к домашнему матчу с Эльче в статусе лидера Ла Лиги, однако Севилья не отпускала мадридцев слишком далеко. Отрыв "сливочных" составлял всего три очка, но победа над гостями из Аликанте могла увеличить гандикап – впрочем, поединок обещал быть непростым. Всего несколько дней назад команды встречались в рамках Кубка, и там "королевский клуб" прошел в следующий раунд только после 120 минут тяжелой игры. К сожалению, в этот раз в ворота встал не Лунин, а Куртуа.

Реал в меньшинстве одержал волевую победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали

В первом тайме Реалу сильно не везло. В течение 40 минут "бланкос" доминировали, не позволяя Эльче провести хоть какой-то удар и упустив несколько очень хороших моментов. В частности, на 11-й минуте Бензема не смог переиграть Бадию при выходе один на один.

На 33-й минуте хозяева заработали пенальти, который взялся исполнять Карим – все ожидали гола, но француз запустил мяч над перекладиной! Этот промах стал первым в мадридской карьере нападающего. Никто и подумать не мог, что Эльче накажет за это расточительство.

На 42-й минуте в зоне между Милитао и Васкесом возник огромный разрыв, в который сразу же пошла передача на ход Фиделю – капитан гостей получил мяч, прошел левым флангом и выполнил подачу в штрафную на Бойе. Алаба не встал за Лукасом, позволив ему пробить головой. 0:1!

Реал в ответ провел еще три момента. Менди на 44-й минуте ворвался на левый край штрафной и пробил мимо дальней штанги, Бензема плотно стрелял из-под защитника на 45-й (Бадия поймал мяч), а Кроос в компенсированное время нанес удар со стандарта в девятку. Бадия парировал! В конце концов отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Во втором тайма "сливочным" не везло еще сильнее. Через семь минут после возобновления игры Азар принял мяч в штрафной и упал после контакта с Диего Гонсалесом, требуя пенальти. Арбитр лично просмотрел видеоповтор и не увидел фола. На 58-й минуте Карло Анчелотти вынужден был заменить Бензема – Карим заковылял, держась за колено. Вместо него пришлось выпускать Йовича.

На 60-ю минуту "королевский" клуб вел по ударам со счетом 14:2. В последующие 15 минут хозяева несколько убавили в активности, однако на 72-й минуте они вполне могли сравнять счет в результате шикарной комбинации в штрафной соперника. В ее завершении Винисиус пробивал с 6-ти метров в дальний угол – мяч прошел мимо ворот! Наказание за такой футбол прилетело на 76-й минуте, когда Бойе эффектным разворотом скрылся от Каземиро и Алабы. Лукас сразу же запустил передачу на правый угол штрафной под удар Мильи, а Пере, сблизившись, выстрелил в левый нижний – 0:2!

Реал, однако, не сдался. Уже через две минуты после второго пропущенного Каземиро мог исправиться за ошибку, замкнув подачу с углового ударом головой в ближнюю девятку. Эльче спасла крестовина! Карло Анчелотти, в свою очередь, бросил в бой Вальверде и Иско, а на 82-й минуте его команда заработала пенальти – Милья рукой задел навес из корнера. Модрич уверенно реализовал 11-метровый. 1:2!

"Бланкос" всеми силами пошли вперед, организовав безумное нашествие на ворота гостей. На 86-й минуте давление Реала могло вылиться во второй пенальти за очередную игру рукой – попадание было очевидным, но рефери не увидел в нем фола. До конца основного времени мадридцы так и не отыгрались, однако на 2-й компенсированной минуте Милитао пошел вперед и спас "сливочных". Эдер влетел в штрафную и замкнул навес от Винисиуса – 2:2!

Времени на победу Реалу не хватило. Финальный свисток зафиксировал сенсационную ничью. Интрига в битве за золото Ла Лиги начинает оживать.

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