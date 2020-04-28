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Барселона готова попрощаться с тремя игроками ради голкипера Аякса

09:54 132 Читати українською
Барселона готова попрощаться с тремя игроками ради голкипера Аякса
Андре Онана / Фота Аякс

Барселона не теряет надежды подписать вратаря Аякса Андре Онану.

Андре Онана является одной из главных трансферных целей Барселоны на лето, сообщает Voetbalzone.

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За 24-летнего камерунца каталонцы готовы отдать вратаря Норберто Нето, а также хавбеков Карлеса Аленью и Алекса Кольядо. По информации СМИ, голландцы требуют за своего голкипера 40 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Онана провел 24 матча, 8 из которых были "сухими".

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