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Барселона получила разрешение приобрести одного игрока вне трансферного окна

13:29 46 Читати українською
Барселона получила разрешение приобрести одного игрока вне трансферного окна
Усман Дембеле / AS

"Сине-гранатовые" получили от Ла Лиги разрешение на приобретение одного игрока, несмотря на то, что трансферное окно сейчас закрыто.

Медицинская комиссия установила, что форвард Барселоны Усман Дембеле выбыл на достаточно долгий срок, чтобы активировать пункт в регламенте чемпионата, согласно которому клуб может дозаявлять одного игрока вне трансферного периода в случае серьезных травм.

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Каталонцы получили право на осуществление трансфера на протяжении ближайших 15 дней, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле выбыл до конца сезона из-за рецедива травмы, которую он залечивал в течении последних 4 месяцев.

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Испания Усман Дембеле Усман Дембеле Барселона Барселона
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