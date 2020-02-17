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Барселона обрала нову трансферну ціль на заміну травмованому Дембеле, – Mundo Deportivo

17 лютого 14:22 1371 Читать на русском
Барселона обрала нову трансферну ціль на заміну травмованому Дембеле, – Mundo Deportivo
Мартін Брейтвейт / Getty Images

Каталонський гранд продовжує пошуки форварда на заміну Усману Дембеле, який вибув до кінця сезону.

Сьогодні Ла Ліга прийняла рішення дозволити Барселоні підписати одного гравця поза межами трансферного вікна. Як інформує Mundo Deportivo, зараз клуб працює над переходом форварда Леганеса Мартіна Брейтвейта.

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На думку керівництва Барселони, 28-річний футболіст зможе зміцнити команду на той час, поки відновлюються травмовані.

Зазначимо, що в поточному сезоні нападник збірної Данії зіграв за Леганес 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Леганесом розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює Брейтвейта у 10 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Леганес Леганес Трансфери Барселони Мартін Брейтвейт Мартін Брейтвейт
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