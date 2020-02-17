Барселона обрала нову трансферну ціль на заміну травмованому Дембеле, – Mundo Deportivo

Каталонський гранд продовжує пошуки форварда на заміну Усману Дембеле, який вибув до кінця сезону.

Сьогодні Ла Ліга прийняла рішення дозволити Барселоні підписати одного гравця поза межами трансферного вікна. Як інформує Mundo Deportivo, зараз клуб працює над переходом форварда Леганеса Мартіна Брейтвейта.

Барселона отримала дозвіл придбати одного гравця поза трансферним вікном

На думку керівництва Барселони, 28-річний футболіст зможе зміцнити команду на той час, поки відновлюються травмовані.

Зазначимо, що в поточному сезоні нападник збірної Данії зіграв за Леганес 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з Леганесом розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює Брейтвейта у 10 млн євро.

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