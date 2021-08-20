Наставник "блаугранас" Рональд Куман сообщил, что рекордсмен мира по количеству проведенных матчей в сезоне 2020/21 Педри получит долгожданный отдых.

"Мы долгое время думали о том, что делать с Педри. Все же решили, что после завтрашней игры с Атлетиком предоставим ему перерыв на две недели.

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Он действительно нуждается в этом. Невозможно играть так часто, как это делает он. Он заслуживает минумум на двухнедельный перерыв", – приводит слова Рональда Кумана с предматчевой пресс-конференции Diario Sport.

Отметим, что 18-летний Педри в сезоне 2020/21 сыграл 52 матча во всех турнирах за Барселону. Также, в частности, он был основным на Евро-2020 (6 матчей) и Олимпиаде (7 матчей).

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