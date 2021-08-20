"Ми тривалий час думали про те, що робити з Педрі. Все ж вирішили, що після завтрашньої гри з Атлетіком надамо йому перерву на два тижні.

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Він справді потребує цього. Неможливо грати так часто, як це робить він. Він заслуговує мінумум на двотижневу перерву", – наводить слова Рональда Кумана з передматчевої прес-конференції Diario Sport.

Відзначимо, що 18-річний Педрі у сезоні 2020/21 зіграв 52 матчі в усіх турнірах за Барселону. Також, зокрема, він був основним на Євро-2020 (6 поєдинків) та Олімпіаді (7 матчів).

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