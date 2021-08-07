Талантливый хавбек провел свой 73-й матч в сезоне, сообщает ESPN.

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18-летний Педри вышел в старте сборной Испании на финал Олимпиады-2020 против бразильцев. Он стал рекордсменом сезона, опередив лидера Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш. Тот в составе "красных дьяволов" и сборной Португалии сыграл 72 поединка.

Отметим, что Педри в сезоне 2020/21 неожиданно стал ведущим исполнителем Барселоны, сыграв 52 матча во всех турнирах за "блаугранас" (4 мяча, 6 ассистов). Также он был основным на Евро-2020 (6 матчей) и Олимпийских играх (7 матчей).

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