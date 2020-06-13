Барселона впервые сыграет в новой форме в принципиальном дерби и имеет дилемму для Лиги чемпионов

Каталонская Барселона планирует начать продажи своей новой экипировки в ближайшее время.

В этом году из-за пандемии коронавируса старт продаж состоится позже, чем обычно. Ожидается, что домашний комплект формы на следующий сезон начнут продавать 3 июля, а выездной – 7-го.

Новые фото формы Барселоны на сезон 2020/21 – эксперты прогнозируют впечатляющий успех

По информации Sport.es, Барселона впервые сыграет в новой форме в каталонском дерби против Эспаньола, которое состоится на Камп Ноу 7-го или 8-го июля. Отмечается, что клубу еще нужно получить разрешение лиги.

Также в клубе имеют дилемму для Лиги чемпионов, где Барселоне предстоит провести ответный матч 1/8 финала против Наполи. В руководстве нет согласия по этому вопросу. Некоторые функционеры уверены, что нынешний сезон ЛЧ команда должна завершить в форме с клетчатым узором.

Ла Ліга повертається: неочікувані "трансфери", невидима загроза, глядачі на трибунах, а Реал як найбільша жертва