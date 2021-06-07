Барселона возобновила интерес к Руису после фиаско с Вейналдумом – Наполи не планирует торговаться
Полузащитник Наполи Фабиан Руис остается трансферной целью каталонского клуба.
Барселона сосредоточилась на подписании Фабиана Руиса после решения Вейналдума присоединиться к ПСЖ, сообщает CCMA.
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Из-за финансовых проблем каталонцы хотели бы предложить Наполи своего игрока взамен на Фабиана, но итальянцев такая схема не устраивает. Боссы неаполитанцев против любых бартеров и хотят получить за 25-летнего испанца не менее 50 млн евро.
В прошлом сезоне Серии А Руис провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.
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