Барселона сосредоточилась на подписании Фабиана Руиса после решения Вейналдума присоединиться к ПСЖ, сообщает CCMA.

Три кандидата во главе с Фернандиньо – Барселона ищет замену Вейналдуму, который выбрал ПСЖ

Из-за финансовых проблем каталонцы хотели бы предложить Наполи своего игрока взамен на Фабиана, но итальянцев такая схема не устраивает. Боссы неаполитанцев против любых бартеров и хотят получить за 25-летнего испанца не менее 50 млн евро.

В прошлом сезоне Серии А Руис провел 33 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує