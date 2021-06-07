Каталонский клуб находится в поисках полузащитника, которого можно подписать бесплатно.

Казалось, что переезд Джорджиньо Вейналдума в столицу Каталонии – решенное дело. Однако ПСЖ сумел убедить нидерландца изменить свое решение, вскоре он должен подписать контракт с парижанами на три сезона.

Вейналдум окончательно выбрал ПСЖ вместо Барселоны

Поэтому Барселона вынуждена искать другого кандидата на рынке свободных агентов. По мнению журналистов Marca, таких футболистов пока трое – Фернандиньо, Хакан Чалханоглу и Франко Васкес.

Стоит заметить, что представители турка требуют слишком высокую зарплату для своего игрока. К тому же Хакан привык играть ближе к атаке. Поэтому варианты с Фернандиньо и Васкесом выглядят значительно более логичными.

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