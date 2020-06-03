Барселона во второй раз хотела уменьшить зарплату футболистов

Руководство Барселоны снова обратилось к футболистам с просьбой пойти на сокращение зарплат на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

В конце марта игроки Барселоны согласились уменьшить зарплату на 70% и сами делали взносы, чтобы другие сотрудники получали полную сумму. Благодаря этому каталонцы сэкономили более 40 млн евро.

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Срок предварительной договоренности между клубом и игроками подходит к концу. На этот раз клуб попытался уговорить футболистов на менее радикальное снижение зарплат, что позволило бы сохранить еще почти 10 млн.

С таким предложением к футболистам 23 мая обратился лично президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу, однако те ответили отказом. Игроки не намерены сокращать свои зарплаты, поскольку вскоре чемпионат Испании будет возобновлен, сообщает AS.

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