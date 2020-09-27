Барселона – Вильярреал: онлайн-трансляция дебюта Кумана во главе "блаугранас" в Ла Лиге
21:55 - Читати українською
Барселона начинает чемпионат матчем против Вильярреала. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура Ла Лиги Барселона – Вильярреал начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Барселона:
Вильярреал:
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