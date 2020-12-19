Защитник ПАОКа Мусса Ваге, права на которого принадлежат Барселоне, получил серьезную травму, которая может помешать ему продолжить выступления.

В матче за Суперкубок Греции Арис – ПАОК сенегалец, пытаясь спасти команду от пропущенного гола, влетел коленом в стойку ворот.

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По информации Sport.es, Ваге получил разрыв связки надколенника, а также боковую, заднюю и переднюю крестообразные связки колена. Реабилитация составит не менее года, а врачи не могут гарантировать, что игрок продолжит карьеру.

К слову, Ваге провел 12 матчей в составе ПАОКа в текущем сезоне и отметился результативной передачей. Сенегалец является воспитанником Барселоны.

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