Третий подряд домашний поединок Месси и компании. Где смотреть матч Барселона – Валенсия онлайн? Игру в Украине показывает MEGOGO. Каталонцы попытаются продолжить победную серию, которая длится 4 матча подряд на Камп Ноу в чемпионате Испании. Соперник позволяет. "Летучие мыши" набрали лишь 2 очка за этот же промежуток выездных поединков. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Валенсия на "Футбол 24", стартует в 17:15. Последняя дуэль этих команд завершилась поражением фаворита, но было это на чужой Месталье. "Лос чес" в родных стенах обычно выглядят значительно более грозными.

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