Третій поспіль домашній поєдинок Мессі та компанії. Де дивитися матч Барселона – Валенсія онлайн? Гру в Україні показує MEGOGO. Каталонці спробують продовжити переможну серію, яка триває 4 матчі поспіль на Камп Ноу в чемпіонаті Іспанії. Суперник дозволяє. "Кажани" набрали лише 2 очки за цей же проміжок виїзних двобоїв. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Валенсія на "Футбол 24", стартує о 17:15. Остання дуель цих команд завершилася поразкою фаворита, але було це на чужій Местальї. "Лос чес" у рідних стінах зазвичай виглядають значно грізнішими.

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