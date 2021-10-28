Президент Барсы Жоан Лапорт решил не затягивать с основным кадровым вопросом после поражения от Райо Вальекано (0:1).

Делегация Барселоны летела из Мадрида после фиаско в поединке Ла Лиги против Райо Вальекано.

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В самолете президент клуба Жоан Лапорта, посовещавшись с руководством каталонцев, согласовал увольнение Рональда Кумана с должности главного тренера, сообщает Diario Sport. Еще до приземления нидерландскому специалисту сообщили о прекращении сотрудничества, и что тренировка в четверг будет проходить без него.

Напомним, Барса временно назначила исполняющим обязанности наставника Серхи Бархуана, возглавлявшего молодежку каталонцев.

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