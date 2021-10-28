Барселона звільнила Кумана під час польоту з Мадрида
Президент Барси Жоан Лапорта вирішив не затягувати з основним кадровим питанням після поразки від Райо Вальєкано (0:1).
Делегація Барселони летіла з Мадрида після фіаско у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано.
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У літаку президент клубу Жоан Лапорта, порадившись з керівництвом каталонців, узгодив звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера, повідомляє Diario Sport. Ще до приземлення нідерландському фахівцю повідомили про припинення співпраці, і що тренування у четвер відбуватиметься без нього.
Нагадаємо, Барса тимчасово призначила виконувачем обов'язків наставника Серхі Бархуана, який очолював молодіжку каталонців.
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