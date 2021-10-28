Президент Барси Жоан Лапорта вирішив не затягувати з основним кадровим питанням після поразки від Райо Вальєкано (0:1).

Делегація Барселони летіла з Мадрида після фіаско у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

Хаві відреагував на чутки про повернення у Барселону

У літаку президент клубу Жоан Лапорта, порадившись з керівництвом каталонців, узгодив звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера, повідомляє Diario Sport. Ще до приземлення нідерландському фахівцю повідомили про припинення співпраці, і що тренування у четвер відбуватиметься без нього.

Нагадаємо, Барса тимчасово призначила виконувачем обов'язків наставника Серхі Бархуана, який очолював молодіжку каталонців.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду